Dartsta uluslararası organizasyon tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilenUluslararası Northern Cyprus Open Darts Turnuvası 18-Ekim - 22 Ekim tarihleri arasında Kaya Artemis Hotel’degerçekleştirildi.

Uluslararası Northern Cyprus Open Darts turnuvası bu yıl da geçen yıl olduğu gibi izlenmeye değer ve heyecan vericiydi.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu yöneticisi Hakan Boral, şu an kadınlardaDünya’nın 1 numarası olan İngiliz sporcu Beau Greaves ve yurtdışından birçok sporcunun ilgi gösterdiği turnuvanın yerelsporcularımza uluslararası tecrübe kazandırmanın yanı sıra ülketanıtımına da büyük katkısı olduğunu söyledi.

Gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirtenBoral, hedeflerinin bu turnuvayı yurt dışında daha tanınır hale getirmek ve elde edecekleri katkılarla daha fazla yerelsporcumuzun turnuvaya katılmasını sağlamak olduğunusözlerine ekledi.

Tatil için ülkemizde bulunan 5 kez Dünya 12 kez Avrupaşampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp da turnuvayı ilgi ileizleyenler arasındaydı.

250 sporcunu katılım gösterdiği turnuvada kazanan isimlerşöyle:

Northern Cyprus Open: Kevin Leadenham

Erkekler Klasik: Mark Fletcher

Erkekler (Çiftler): Andy Jervis – Phil Clarke

Northern Cyprus Open Kadınlar: Beau Greaves

Kadınlar Klasik : Kirsi Viinikainen

Kadınlar (Çiftler) : Beau Greaves -Paula Jacklin