DAÜ, Lefkoşa’da kazandı: 62-60

Basketbol Büyük Erkekler Süper Ligi’nde ilk haftanın son maçında Soyerspor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Mağusa ekibi DAÜ 62-60’lık skor ile kazanmasını bildi.

DAÜ’de Utku Yavaş 13, Uğur Kaya ve Doğukan Evcioğlu 11’er sayı ile galibiyette önemli rol üstlendiler. İlk maçında mağlubiyet yaşayan Soyerspor’da Mustafa Rıfkı 20, Alperen Güren 12 ve Mert Aksu 11 sayı ürettiler.

1.Periyot: 20-24

Devre: 34-42

3.Periyot: 45-53

Maç sonucu: 60-62