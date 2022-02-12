DAÜ Satranç takımı kaptanı Dünya Üniversiteler şampiyonu oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Satranç Takımı, bu yıl ikincisi düzenlenen “Kasparov Chess Foundation University Cup – Kasparov Satranç Vakfı Üniversiteler Kupası”nda mücadele etti.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, 149 üniversite ve 691 sporcunun katıldığı dünya üniversitelerarası satranç şampiyonası, 5-6 Şubat tarihlerinde, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Bireysel kategoride ikinci sırayı, 8,5 puanla Filipinler Far Eastern University sporcusu Jarvey Labanda elde ederken, yine 8,5 puanla Meksika’da yer alan Universidad Autonoma de Chiuahua’dan Gaspar Morales üçüncü sırada yer aldı.
Takım sıralamalarında ise ABD’den University of Texas at Rio Grande Valley şampiyonluğu elde ederken, yine ABD’den University of Texas at Dallas ikinciliği, Ermenistan’dan Armenian State Institute of Physical Culture and Sport ise üçüncülüğü elde etti.