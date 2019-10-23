DAÜ sıkı çalışıyor

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yeni sezon hazırlıklarını koç Cüneyt Doğan nezaretinde sürdürüyor. 5 yerli oyuncu yanında, öğrenci kontenjanından 4 TC’li oyuncusu bulunan DAÜ’de yine öğrenci kontenjanından Nijerya, İran ve Filistinli olan 3 isim de yer alıyor. Çalışmalarını haftada 3 kez yapan DAÜ, 2 kondisyon idmanı yanında 1 kez de İskele Spor Salonu’nda taktik çalışma gerçekleştiriyor.

Doğan: Hızlı basketbol izlettireceğiz

DAÜ Koçu Cüneyt Doğan, genç bir kadroları bulunduğunu, bu kadronun lig yanında KKTC Üniversiteler ve TC Üniversiteler spor oyunlarında da yer alacağını ifade etti.

Doğan, hızlı basketbol oynayan, savunmada dirençli bir ekip olacaklarının altını çizerken, hedeflerinin play-off’a kalmak olduğunu vurguladı.

DAÜ olarak önceliklerinin ülke basketboluna hizmet etmek olduğunu da belirten Doğan, oyuncularının çalışma azminden memnun olduğunu sözlerine ekledi.