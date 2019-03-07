DAÜ’de Bilimsel panel

Doğu Akdeniz Üniversitesi 7.Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panelde “Atletik Performans Fizyolojisinde Güncel Konular” konuşulacak. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde yapılacak panele konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Bekir Muzaffer Çolakoğlu katılacak. Akademik çalışmalarını Atletik Performans Fizyolojisi üzerine yoğunlaştıran Çolakoğlu Spor Bilimleri Anabilim dalında oldukça saygın biri olarak kabul ediliyor. 8 Mart Cuma günü saat 14:00 de Sağlık Bilimleri Fakültesi YB006 numaralı amfide yapılacak panele oldukça yoğun bir katılım olması bekleniyor.