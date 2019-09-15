Deniz Fahri'nin aracında büyük şansızlık..."Bir senelik emeğimiz boşa gitti"

Kıbrıslı Türk ünlü ralli pilotu Deniz Fahri ,Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağında talihsizlik yaşadı.

Fahri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğleyin servise giren aracının serviste yapılan bir hata sonucu düz yolda bile gidemez duruma geldiğini açıklayarak bu nedenle şampiyonada matematiksel olarak şansları kalmadığını açıkladı.

Fahri şunları paylaştı:

"Normalde böyle şeyler paylaşmam çünkü ben hayatta huzur arayan, huzur içinde yaşamayı seven ve öyle yaşayan birisiyim ama yaşadıklarımı herkese haykırmak istiyorum...

Büyük heyecanla geldiğimiz ve şampiyona için yaptığımız strateji’nin kalbi olan Marmaris’ten neyazık ki hüsran’la dönüyoruz.

İnsanoğlu üzüldüğünde ağlamak ister ya ama birde çok üzülürsün hissizleşirsin ve ağlayamazsın bile, işte tam da o..

Sebebi ise; Öğle servisine sapasağlam soktuğumuz arabamızın, serviste yapılan aptal bir hatadan dolayı arabanın düz yolda bile gitmesinin neredeyse imkansız olduğu bir vaziyette bize geri teslim edilmesi..

Nedeni ise; (teknik değil basit anlatım) Servis elemanları kontrol/değişim için söktüğü yürüyen aksam civatalarını sıkmayı unutmuş!

Sonuç: Şampiyonluk şansımızı matematiksel olarak kaybettik!

Dönüşü yok!

1 SENELİK EMEKLERİMİZ, ZAMANIMIZ BOŞA GİTTİ!

Açıklama; Oldu bir hata, biz de çok üzüldük!

Yok ama o kadar kolay değil!!

Ralli sporunu bu düzeyde yapabilmek için maddi ve manevi hayatımızdan çok büyük özveri verdik.

Hayatımızda birçok şeyi erteledik veya yapamadık. Bunun karşılığı yoktur!

Evet hata yapılabilir ama hatanın sonrasındaki tavır çok ama çok önemlidir!

( Ki günümüz Formula 1’inde iki saniyede 4 lastik değişimi ve 60-70 litre benzin konulurken, bizim 40 dakikalık serviste civata sıkılmasının unutulması hata olarak kabul edilemez o da ayrı mesele)

Eğer biz takımsak ve ben “BC Vision Motorsport” pilotuysam ve yarışı sizin yüzünüzden/sorumluluğunuzda olan birşeyden tamamlayamamışsam ve bir senelik emeğim çöpe gitmişse; O takım ben kan ağlarken takımın sahibi 1. oldu diye sevinç çığlıkları atamaz, takımın sahibi de EMEKLERİMİZİN karşılığını aldık 1. olduk deyemez!

Ya bizim EMEKLERİMİZ?

Ayıptır günahtır!

İşte tam da bu sebepten artık “BC Vision Motorsport” ile uzaktan yakından alakam kalmadığını bildirmek isterim."