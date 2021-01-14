Denktaş anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Rauf Raif Denktaş müsabakaları dün yapıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yapılan Taekwondo Karate Budo Musabakaları dün akşam Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri tarafından verildi .

Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Federasyon ve Bölge hakemleri yönetti.