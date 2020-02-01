Derbide 3 gol, 1 kırmızı kart

Türkiye Süper Lig Cemil Usta Sezonunda 20. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışında çok değerli bir galibiyet elde etti. Süper Lig'de dört maçtır sahadan galibiyetle ayrılan bordo mavililer, geçtiğimiz sezon yakaladıkları beş maçlık seriye çok yaklaştı. Trabzonspor'un başında ikinci Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Hüseyin Cimşir de ikide iki yaptı.

Fenerbahçe'nin ise dört maçlık galibiyet serisi Trabzon deplasmanında son buldu. Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe'de Luis Gustavo 90+5'te kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise Yusuf Sarı'ya 11'de görev verdi.

Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda Akbulut, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almayan isimler oldu.

Trabzonspor'un Antalya kampında 10 Ocak'ta Partizani Tiran ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen Daniel Sturridge de kadroya dahil edildi. İngiliz futbolcu, 67. dakikada Caleb Ekuban'ın yerine oyuna girdi.

Trabzonspor'un transferin son günü kadroya kattığı Guilherme ile yeni transferlerden Bilal Başacıkoğlu, Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı. Brezilyalı yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında Yusuf Sarı'nın yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kazanan 11'i bozmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette de ilk kez maç kadrosuna dahil edilip, yedek kulübesinde yer aldı.

Dev maça Fenerbahçe golle başladı. Orta alanda Obi Mikel'in kaptırdığı topu, Rodrigues taşıyarak sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun içeriye çıkardığı meşin yuvarlığı Kruse, üç savunma oyuncusunun arasından yerden bir vuruşla henüz 45. saniyede filelere gönderdi: 0-1.

Trabzonspor 16. dakikada beraberliği yakaladı. Ekuban'ın soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Sörloth, sol çaprazda yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Bordo mavililer, 32. dakikada 2-1 öne geçti. Sosa'nın soldan ortasında, Campi arka direkte topu kafayla Novak'a indirdi. Bu futbolcu da altı pas içinde kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla bir maçı eksik Trabzonspor, puanını 38'e çıkartarak üçüncü sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Fenerbahçe ise dördüncü sıraya geriledi.