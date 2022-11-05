Derbide 3 gol

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin golünü Cenk Tosun attı.

Nef Stadı'nda oynanan maçın 18. dakikasında Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Mauro Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.

59. dakikada Galatasaray, Icardi'nin golü ile maçta tekrar öne geçti. Bu dakikada Sergio Oliveira'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Mauro Icardi, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturdu: 2-1

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan gol çıkaramadı ve Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Puanını 24'e çıkaran Galatasaray, sıralamada Beşiktaş'ın üstüne çıktı. Sezonun ilk yarısındaki derbilerde galip gelemeyen Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.