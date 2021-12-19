Derbide 4 gol

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Spor
19 Aralık 2021 Pazar 20:03
Kıbrıs Genç Tv
Fenerbahçe, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 28, Beşiktaş 25 puana yükseldi.
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