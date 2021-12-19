Derbide 4 gol

Derbide 4 gol
banner83
banner80

banner69
Fenerbahçe, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 28, Beşiktaş 25 puana yükseldi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
﻿