Derbide 5 gol

Türkiye Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip 3 puanı 4 golle alarak 3 hafta sonra galip geldi.
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-Mavililer mücadeleyi 4-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.
Fırtına'nın golleri Dorukhan Toköz(KK), Jose Sosa, Sörloth ve Nwakaeme'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Güven Yalçın kaydetti. Bordo-Mavililer 3 haftanın ardından galip gelip 9 puanla 4. sıraya yerleşti.
.Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2019, 21:05