Derbide beraberlik

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı yönetimindeki liderliğini en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 14 puan fark atarak sürdüren Fırtına, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan Beşiktaş'a diş geçiremedi. 56'da Andreas Cornelius'la Bordo-Mavililer 1-0 öne geçti, 69'da Beşiktaş Michy Batshuayi ile penaltı kaçırdı ancak 71'de Valentin Rosier sahneye çıktı ve 1-1'lik skoru tayin etti. Larin de 80. dakikada Siopis'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü.