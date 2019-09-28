Derbide puanlar paylaşıldı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbi mücadelesi, iki tarafın birbirine üstünlük kuramamasının ardından golsüz beraberlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroda bulunmayan Belhanda, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı.

Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı.

Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.

Derbi maç öncesi Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkışı sırasında stat hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi marşı çalındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, marşın çalınmasına coşkulu bir şekilde tepki verdi.

Galatasaraylı oyuncular ısınma öncesi sahaya, "Anaların yüreğindeki ateş, terörü bitirecek" yazılı pankartla çıktı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, maç öncesi gerçekleştirilen seremonide ise "Bağışlarınızla daha güçlüyüz, el birliği ile güç birliğine" pankartıyla yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 30 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir Galatasaraylı yöneticinin karşılamaması ise dikkati çekti.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse ile Galatasaraylı futbolcu Babel, derbi öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.

Kruse ve Babel, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar mücadele öncesinde üzerinde Koray Şener'in resmi bulunan ve "Kalbimizdesin" yazılı pankart açtı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Galatasaraylı Mario Lemina, ceza sahası dışında topla buluştu ve yakın köşeye yerden sert bir şut gönderdi, ancak kaleci Altay Bayındır son anda uzanarak topu kornere çeldi.

29. dakikada Radamel Falcao şık bir topuk pasıyla takım arkadaşı Mario Lemina'yı topla buluşturdu; ayağının dışıyla kalecinin sağına yerden vuran Lemina'nın şutunu bir kez daha Altay Bayındır çıkardı.

Maçın 33. dakikasında rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Yuto Nagatomo kaleyi yokladı ancak Altay Bayındır bir kez daha sarı-kırmızılılara geçit vermedi.

41. dakikada Vedat Muriqi'nin hazırladığı pozisyonda sol çaprazdan uzak köşeye bir plase gönderen Tolga Ciğerci'nin vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

İlk 45 dakikada sessizlik bozulmayınca taraflar golsüz beraberlikle soyunma odasının yolunu tuttu.

Mücadelenin 50. dakikasında Mariano'nun pasında topla buluşan Radamel Falcao ceza sahasının sağ çaprazından vurdu ve fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve pozisyon gol değeri kazanmadı.

55. dakikada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Mario Lemina, Luiz Gustavo ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı, ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, yapılan VAR kontrollerinin ardından bir önceki pozisyonda Ryan Babel'in elle müdahalesini tespit etti ve Fenerbahçe lehine serbest vuruşa hükmetti.

Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca iki takım da 1'er puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 9'a yükselten ev sahibi Galatasaray 5. sıraya yerleşirken, konuk ekip Fenerbahçe 11 puanla 2. sıradaki yerini korudu.