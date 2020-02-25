Devler Ligi'nde heyecan sürüyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan 26 Şubat Çarşamba günü 2 maçla sürecek. Real Madrid, Manchester City'i, Olimpik Lyon da Juventus'u konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Futbolun yıldızları son 16 turunda ilk maçlar için sahaya çıkıyor.

Real Madrid-Manchester City eşleşmesinde ilk düdük Santiago Bernabeu'da çalacak.

Zorlu eşleşmede iki futbol devi tur için avantaj arayacak.

İspanyol ekibi, La Liga'da geçen hafta Levante'ye 1-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu Barcelona'ya kaptırdı.

Manchester City ise Premier Lig'de zor bir maç oynadı. Leicester City'e konuk olan Guardiola ve öğrencileri 3 puanı tek golle alarak, devler ligi öncesi moral buldu.

Şampiyonlar Ligi'nin diğer eşleşmesinde ise Lyon, Juventus'u konuk edecek. Fransa Ligi'nde zirve yarışından kopan Olimpik Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek istiyor.

Juventus, İtalya Ligi'nde geçen hafta Spal'ı deplasmanda 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü. Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Ligi'nde de, zirveyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki her iki maç da saat 23.00'te başlayacak.