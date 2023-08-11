Devlet Daireleri arası futbol turnuvası başlıyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına düzenleniyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek.

Bu yıl 13.’sü gerçekleştirilecek olan turnuva için organizatör İbrahim Özsoy, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ile bir araya geldi ve bu yılki turnuvanın planlaması yapıldı.

Turnuvaya katılacak dairelerin takım temsilcileri en geç 21 Ağustos 2023 pazartesi günü kesin kayıt işlemlerini 0542 855 2925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’a ulaşarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl Lefkoşa Polis takımının şampiyon olduğu turnuva her yıl yoğun katılım ile gerçekleşmekte ve görkemli final gecesi ile zengin hediye ve ödüllerin dağıtıldığı tören ile son bulmaktadır.