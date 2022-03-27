Didim’de ilk gün Türkiye üçüncülüğü geldi

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 Yılı Programında yer alan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 3.Etap Didim Puanlı Yol Yarışları dün Aydın-Didim'de başladı.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 3.Etap Puanlı Yol Yarışları’nda ülkemizden de yedi sporcumuz yıldız erkek kategorisinde yarışıyor.

Sporcularımız bugün başlayan yarışta Yıldız A ve Yıldız B kategorilerinde 8.5 kilometrelik parkurda 7 tur üzerinden toplamda 59.5 km mesafede pedal bastı.

Yıldızlar kategorisinde toplamda 120 sporcu yer alırken rüzgarlı ve inişli çıkışlı bir parkurda gerçekleşen yarışta sporcumuz Emre Kaplan finiş çizgisini üçüncü sırada geçerek Türkiye üçüncülüğü elde etti. Çok az bir farkla birinciliği kaçıran Emre’nin ardından bir diğer sporcumuz Kerem Pekmez ilk 10’da yer aldı. Sporcularımızdan Arcan Kuzhan son düzlükte yaşamış olduğu talihsiz kaza sonucu gurubun gerisine düşerek yarışı arka grupta bitirdi. Enes Tekkanat, Can Ergün ve Ege Erülkü de yarışı başarılı bir şekilde tamamladı.

Sporcularımız yarın kriteryum yarışı ile sabah saat 09.30’da yine yola çıkacak. Apollon Tapınağı bölgesinde yapılacak yarışta sporcular 4.4 Km’lik parkurda 6 turdan oluşan 26.4 km’lik mesafede yarışacak.