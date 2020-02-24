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Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi

Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi
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Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Diego Lugano, Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarlarla beraber izledi. Sarı lacivertlilerin Uruguaylı eski yıldızı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra 3-1 mağlup ederek tarihi seriye son verdi. Daha önce bir çok kez Galatasaray derbisi oynayan sarı lacivertlilerin unutulmaz defans oyuncusu Diego Lugano mücadeleyi tribünden takip etti.

Tanınmamak için kılık değiştirerek taraftarların arasına karışan Lugano sakal, bere ve gözlük takarak kale arkası tribününe gitti.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 16:23
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