Diplomalarını Tatar verdi

Diplomalarını Tatar verdi
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kara Kuşak Dan sınavında başarılı olanlar açıklandı.

Sınavda başarılı olanalara diplomaları Pazar günü Kaşgar Court Hotel’de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

Diplomalarını alanlar:

Hüseyin Erçelik 3.Dan Siyah Kuşak

Nehir Seringöz 2.Dan Siyah Kuşak

Muhammad Y. Jallah 2.Dan Siyah Kuşak

Şakir Yağızsoy 2.Dan Siyah Kuşak

Süheyla Bölükbaşı 1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Naz Ağan 1.Dan Siyah Kuşak

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Havin Yılmaz 1.Dan Siyah Kuşak

Şebnem Eryiğit 1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Bilge Bayram 1.Dan Siyah Kuşak

MubarakAbdurraheem 1.Dan Siyah Kuşak

Rojbin Özer 1.Dan Siyah Kuşak

Enise Püsküllü 1.Dan Siyah Kuşak

Muhammed Sefa Kılıç 1.Dan Siyah Kuşak

Sam Norouzi 1.Dan Siyah Kuşak

Defne Okçu 1.Dan Siyah Kuşak

Atlas Ersoy 1.Dan Siyah Kuşak

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