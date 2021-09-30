Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29.09.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka ASK)
1 Maç
Mustafa Avcı (Türk Ocağı Limasol)
3 Maç
Oğuzhan Demir (Düzkaya KOSK)
1 Maç
1 Maç
Enver Eren Çağlayan (Karşıyaka ASK)
2 Maç
Burak Sarımustafaoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç
Kadir Öztürk (Girne Halk Evi)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Fatih Kılıç (Düzkaya KOSK)
1 Maç
Doğukan Şengül (Dörtyol SK)
3 Maç