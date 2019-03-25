İşte Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu kararları

"-23 Mart 2019 tarihinde, 13821 maç numarasıyla Mehmetçik TÇB ile Gaziköy SK arasındaki BTM 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakasında, Gaziköy SK'nın müsabakaya iştirak etmemesi nedeniyle KTFF Müsabaka Talimatı'nın 26 Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca Disiplin Kurulu'na sevkine;

-24 Mart 2019 tarihinde 13393 maç numarasıyla Maraş GSK ile Çanakkale TSK arasında oynanan K-Pet 1. Lig müsabakasında Maraş GSK Başkanı Gökhan Bülbül'ün müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli söylemlerinden dolayı, KTFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu'na sevkine;

-22 Mart 2019 tarihinde 13259 maç numarasıyla Gönyeli SK ile Merit Alsancak Yeşilova SK arasında oynanan K-Pet Süper Lig müsabakasında Gönyeli SK taraftarlarının küfürlü tezahüratlarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevkine; ve yine aynı müsabakada Gönyeli TSK Başkanı Ömer Arabacıoğlu'nun hakeme yönelik saldırı teşebbüsünden dolayı KTFF Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu'na sevkine;

-24 Mart 2019 tarihinde 13253 maç numarasıyla Gençlik Gücü TSK ile Mağusa Türk Gücü SK arasında oynanan K-Pet Süper Lig müsabakasında her iki takımın maç esnasında karşılıklı küfürlü tezahüratlarından dolayı ve 53. maddeleri uyarınca her iki takımında Disiplin Kurulu'na sevkine; ve yine aynı maçta Mağusa Türk Gücü SK'nın KTFF Talimatlarına göre oyuncu kriterlerine ve sürelerine uymamasından dolayı Disiplin Talimatı'nın 40. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Disiplin Kurulu'na sevkine;

-23 Mart 2019 tarihinde 13823 maç numarasıyla Dipkarpaz SK ile Geçitkale GSK arasındaki BTM 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakasında, Geçitkale GSK'nın müsabakaya iştirak etmemesi nedeniyle KTFF Müsabaka Talimatı'nın 26 Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir."