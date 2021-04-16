Dizdarlı, Tekin Birinci'ye neden "Evet" dediğini anlattı

Eski Başhekim, Çetinkaya Spor Kulubü eski Başkanlarından Dr. Bülent Dizdarlı, Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını koyan ve kendisine de Yönetimde yer alması için teklifte bulunan Tekin Birinci'ye neden evet dediğini anlattı.

Dizdarlı şunları kaydetti:

"Aşağıda fotoğrafını gördüğünüz genç adamı, çocukluğundan bilirim. Babası arkadaşımdır. Ama uzun zamandır görüşemiyorduk. Sonradan Tekin’in uluslararası futbolcu menegeri olarak hayatını idame ettiğini öğrendiğimde hiç şaşırmamıştım. Zira onun mensup olduğu ailenin genlerinde “yenilikler yaratmak” bulunduğuna hep şahit olmuştum.

Lafı uzatmayayım. Bu genç adam beni geçenlerde aradı. “Ben Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olacağım listemde olur musun?” diye sordu. Sonra da ilave etti. “ Abi . Önümüzde uluslararası müsabakalar, Avrupa ve Dünya kupası var. Buralarda iletişime geçecek bağlantılarım var. Bu fırsat kaçmaz, özelde futbolumuzu genelde sporumuzu artık Dünya’ya açmalıyız. Sporcularımızın ayaklarındaki ambargo prangasını kırmalıyız. Bunu bu dönemde yapabileceğime inanıyorum” dedi.

“Oğlum şimdikiler 12 senedir uğraştıklarını söylüyorlar, olacak gibi değilmiş” dedim. “Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı abi, bana bir dönem yeter. Yapamazsam giderim” dedi.

Heyecanlıydı. Kendine ve yapacaklarına inanıyordu. Ona bir soru sorma ihtiyacı duydum.” Tekin tamam. Sana inanıyorum Güveniyorum. Ama beni neden listende istiyorsun? “ genç dinamik arkadaşlarla yola çık bende destekleyim” dedim. Güldü. “Abi farkındasın sanırım bir yıldır ülkede futbol durdu. Durma sebebi de bu pandemi. İstediklerimin yapılabilmesi için bu ülkede önce futbolun başlaması gerekir. Ve başlama koşullarının belirlenmesi, denetlenmesi ve idamesi üstüne senden iyisini bulmam mümkün değil. Oysa futbolu başlatmalıyız ki yurt dışındaki muhataplarımdan bir şey isterken yüzüm olsun” dedi.

“Tamam” dedim

Çünkü amacımız futbol