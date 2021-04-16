Dizdarlı, Tekin Birinci'ye neden "Evet" dediğini anlattı

Eski Başhekim, Çetinkaya Spor Kulubü eski Başkanlarından Dr. Bülent Dizdarlı, Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını koyan ve kendisine de Yönetimde yer alması için teklifte bulunan Tekin Birinci'ye neden evet dediğini anlattı.
Dizdarlı şunları kaydetti:
"Aşağıda fotoğrafını gördüğünüz genç adamı, çocukluğundan bilirim. Babası arkadaşımdır. Ama uzun zamandır görüşemiyorduk. Sonradan Tekin’in uluslararası futbolcu menegeri olarak hayatını idame ettiğini öğrendiğimde hiç şaşırmamıştım. Zira onun mensup olduğu ailenin genlerinde “yenilikler yaratmak” bulunduğuna hep şahit olmuştum.
“Oğlum şimdikiler 12 senedir uğraştıklarını söylüyorlar, olacak gibi değilmiş” dedim. “Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı abi, bana bir dönem yeter. Yapamazsam giderim” dedi.
Heyecanlıydı. Kendine ve yapacaklarına inanıyordu. Ona bir soru sorma ihtiyacı duydum.” Tekin tamam. Sana inanıyorum Güveniyorum. Ama beni neden listende istiyorsun? “ genç dinamik arkadaşlarla yola çık bende destekleyim” dedim. Güldü. “Abi farkındasın sanırım bir yıldır ülkede futbol durdu. Durma sebebi de bu pandemi. İstediklerimin yapılabilmesi için bu ülkede önce futbolun başlaması gerekir. Ve başlama koşullarının belirlenmesi, denetlenmesi ve idamesi üstüne senden iyisini bulmam mümkün değil. Oysa futbolu başlatmalıyız ki yurt dışındaki muhataplarımdan bir şey isterken yüzüm olsun” dedi.
“Tamam” dedim
Çünkü amacımız futbol