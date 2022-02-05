Doğan Tilki anısına I. Geleneksel Kadınlar Masa Tenisi  Şampiyonası

Doğan Tilki anısına I. Geleneksel Kadınlar Masa Tenisi  Şampiyonası
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Gerçek Tilki Şoför Okulu sponsorluğunda "Doğan Tilki anısına I. Geleneksel Kadınlar Masa Tenisi  Şampiyonası " düzenlendi. 

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonunda gerçekleştirilen turnuvada 3 büyük Kulübün Kadın Masa tenisi sporcuları yarıştı. 

Şampiyonada çok çekişmeli  geçen maçlar sonucunda Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı Şampiyon olurken ARUCAD Anka II. ,Gençlik Gücü Takımı.ise III. oldu. 

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Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve Gerçek Tilki Şoför Okulu sponsorluğunda yapılan  Masa Tenisi  Kadınlar Takım Şampiyonası geleneksel hale getirilerek bundan böyle her yıl düzenlenecek.

Güzelyurt bölgesinin sevilen ismi Doğan Tilkinin anısıni yasatmak ve onun hatırasını canlı tutarak hizmetlerini gelecek nesle da aktarmak üzere düzenlenen bu şampiyonaya Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Şampiyonada  konuşan Başbakan Dr.Faiz Sucuoğlu: "Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Bu turnuva vesilesiyle rahmetli Doğan Tilki abimizi de anmış olduk. Bu spor çok ilgi ister. Çok zahmetli bir spor. Çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte gerekli desteği vererek Türkiye liglerinde gençlerimizin oynaması için her türlü imkan vereceğiz. O yüzden gençler çalışmaya devam ediniz. Tebrik ediyorum" dedi

Kazanan takımlara ödülleri Başbakan Dr. Faiz Sucuoglu  takdim ederken 2nciye milletvekili Alişan Oşan 3üncüye ise turnuva sponsoru  Direktörü Barış Tilki  verdi.
Çok sayıda spor severin ve Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin de izlediği maçlar oldukça çekişmeli  geçti ve salonda büyük heyecan yarattı

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