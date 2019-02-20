Dostluk turnuvası Ankara’nın

KKTC Golf Federasyon, Klassis Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübü takımları arasındaki 3’lü Dostluk Turnuvası’nı Ankara Golf Kulübü kazandı.

KKTC Federasyon Takımı, Klassis Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübü Takımları arasında oynanan 3’lü Dostluk Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu Antalya Sultan ve Paşa Golf Sahalarında gerçekleştirildi.

KKTC Golf Federasyonu Başkan’ı Soner Yetkili, Klassis Golf Kulübü Başkanı Serdar Candar ve Ankara Golf Kulübü Başkanı Mehmet Dora arasında yapılan bir anlaşma ile 3 Kulüp arasında geleneksel olarak yapılan 3’lü Dostluk Turnuvası’nın ilk turnuvası Antalya’da yapıldı. Bireysel Match Play formatında şeklinde gerçekleşen turnuva iki gün sürerken, turnuvanın ilk gününü 18 puan ile lider tamamlayan Ankara Golf Kulübü’nün ardından Klassis Golf Kulübü 16,5 puan ile günü ikinci, KKTC Golf takımı ise 13,5 puan ile ilk günü üçüncü tamamladı. Turnuvanın ikinci gününde de üstünlüğünü sürdüren Ankara Golf Kulübü takımı toplam 41,5 puanla turnuvada kazanan tarafı oldu.

Organizasyonu üslenen Klassis Golf Kulübü Başkanı Serdar Candar tüm takımlara ve golfçulara teşekkür ederken, bir sonraki turnuvada buluşmak üzere dedi.