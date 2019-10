Dr. Fazıl Küçük Oyunları’nın açılışı yapıldı

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği 19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları’nın açılışı bugün Girne Acapulco Otel’de yapıldı.

Oyunlar çerçevesinde bu yıl altı dalda 25 ülkeden 350 sporcu; tenis, bilardo, tekvando gibi farklı alanlarda yarışmalara katılacak. Oyunlar, 28 Ekim’de sona erecek.

Açılışta, Başbakan Ersin Tatar, varoluş mücadelesi önderi merhum Lider Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları Organizasyon Komitesi adına Aşkın Burcu konuşma yaptı.

Açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de katıldı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, organizasyona 25 ülkeden çok sayıda sporcunun katılacağını söyleyerek, büyük ve başarılı organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti.

Kıbrıslı Türklerin politik nedenlerle ambargolar altında olduğunu, gençlerin bu nedenle spor aktivitelerine katılamadığını dile getiren Tatar, tüm bu zorluklara rağmen organizasyonlara katılarak ve organizasyonlar düzenleyerek izolasyonları kırmaya çalıştıklarını belirtti.

Dr. Fazıl Küçük’ün spor ambargolarını kırmak için uzun yıllar önce çok ciddi çabalar harcadığını vurgulayan Tatar, Küçük’ün Kıbrıs Türkünün bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele verdiğini söyledi.

Tatar, oyunların her yıl daha da büyüyerek, gelişmesi temennisinde bulunarak, gelecek yıl için 30 ülke 450 sporcu hedefi için çalışma yapılması önerisini sunarak, hedef koymanın önemine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, yarışmaların sonucu her ne olursa olsun sporu paylaşmak ve arkadaşlık kurmanın, ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti.

KÜÇÜK

Varoluş mücadelesi önderi merhum Lider Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, babası Dr. Fazıl Küçük’ün 1930’lu yıllardan itibaren gençlerin spor yapabilmesi için mücadele verdiğini ancak geçen yıllarda politik ve haksız ambargoların kaldırılmadığını, günümüzde de hala devam ettiğini söyledi.

Bu oyunların yıllardır spor ambargosu altında olan toplum için hayati önemi bulunduğunu belirten Küçük, günümüzde sporun öneminin giderek daha fazla anlaşıldığını, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutması noktasında sporun büyük önemi olduğunu kaydetti.

Küçük, oyunlara katılan sporcu sayısının her yıl artmasının umut ve güç verdiğini söyleyerek, gençlere ülkelerine döndüklerinde KKTC’yi anlatmaları ve tanıtmaları çağrısında bulundu.

Dr. Fazıl Küçük’ün liderliğini yaptığı özgürlük mücadelesinin ülkenin zaferi olduğunu söyleyen Küçük, bunu gelecek nesillere ve yurt dışından gelen sporculara anlatmak gerektiğini kaydetti.

BURCU

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları Organizasyon Komitesi adına Aşkın Burcu da, oyunların Kıbrıs Türk gençliğinin dünyayla buluşmasına vesile olacağını söyleyerek, yeni başarılar elde edileceğine inanç belirtti.

Burcu, altı ülkeden, altı federasyon ve 25 ülkeden 400’ü aşkın sporcunun oyunlara katılacağını söyledi.

Oyunların amaçları arasında Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatma ve onu yeni nesillere taşımanın da bulunduğunu söyleyen Burcu, organizasyonun başka bir amacının da ambargoların bir gün yıkılacağına olan inancı kuvvetlendirmek olduğunu kaydetti.