Dr. Küçük Taekwondo Müsabakası

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük anı müsabakaları önceki akşam (Cuma) yapıldı.
Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak düzenlenen Hyong-Pumse-Kata müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen müsabakalar seyircisiz yapıldı.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri tarafından verildi .
Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz ve federasyon hakemleri yönettiler.