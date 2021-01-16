Dr. Küçük Taekwondo Müsabakası

Dr. Küçük Taekwondo Müsabakası
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Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük anı müsabakaları önceki akşam (Cuma) yapıldı.

Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak düzenlenen Hyong-Pumse-Kata müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen müsabakalar seyircisiz yapıldı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri tarafından verildi .

Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz ve federasyon hakemleri yönettiler.

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