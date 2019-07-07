Dumlupınar'da 3 imza

Yonpaş Dumlupınar, anlaşmaya vardığı İbrahim Köse, Ferdi Kösem ve Beşir Ndiaye'ye imza attırarak transferleri resmileştirdi.

Mağusa'nın sarı kırmızılı ekibi Yonpaş Dumlupınar, Larnaka Gençler Birliği'nden bonservisli olarak İbrahim Köse, Düzkaya'dan TC'li forvet Ferdi Kösem ve Aydınspor'dan ise orta saha oyuncusu Beşir Ndiaye'yi resmen kadrosuba dahil etti.

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yonpaş Dumlupınar, bu üç oyuncuya dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda (KTFF) imza attırarak transferleri resmiyete döktü.

Sarı kırmızılı ekip Burak Sarıkaya ve Turgut Kaan Çoban’a ise haftaya imza attıracak.

(arenasporkolik / Necmi Usal)