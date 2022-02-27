Dumlupınar - Gönyeli

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27 Şubat 2022 Pazar 21:15
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
Tel: 03922280909
Lefkoşa
FERİN ECZANESİ
Tel: 0392 223 42 82
Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Tel: 03923300830
Girne
BUĞÇE ECZANESİ
Tel: 03928150032
Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
Tel: 03928152248
Girne
BARIŞ ECZANESİ
Tel: 0392 821 84 10
Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZ
Tel: 03923669988
Gazimağusa
BARIŞER ECZANESİ
Tel: 03923656040
Güzelyurt
AYCAN ECZANESİ
Tel: 0392 714 23 16
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
MELİZ ECZANESİ
Tel: 03922323100
Alt Mesarya
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Tel: 03923778825
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Lefke
ULUS ECZANESİ
Tel: 03927277649
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