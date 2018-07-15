DÜNYA ŞAMPİYONU FRANSA

2018 Dünya Kupası Finali'nde Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan üçüncü isim oldu.

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Dünya Kupası finalinde Fransa, Hırvatistan'ı Mbappe, Griezmann, Pogba ve Mandzukic'in (k.k) golleriyle 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmada 6 gol olurken 1966'dan beri en gollü Dünya Kupası finali oldu.

Bu galibiyetle Fransa, tarihinde 2. kez Dünya Şampiyonu oldu. Beşiktaş forması giyen Vida, karşılaşmaya ilk 11 başlayarak Dünya Kupası finali oynayan ilk futbolcu oldu.

Fransa teknik direktörü Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra Dünya Kupası'nda futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 3. isim oldu.

Maçdan dakikalar:

Gol perdesini açan isim İngiltere'ye attığı golle Hırvatistan'ı finale getiren Mario Mandzukic oldu. Griezmann'ın ortasında ters bir vuruş yapan Mandzukic, Fransızları 1-0 öne geçirdi.

10 dakika sonra Hırvatistan Perisic ile cevap verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Vida, Perisic'e pasını aktardı. Düzgün bir vuruş yapan Perisic, skora eşitliği getirdi.

38. dakikada VAR kararı ile verilen penaltıyı gole çeviren Griezmann, takımını tekrar öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Fransa çok iyi başladı. 59. dakikada Paul Pogba, ceza sahası dışından Subasic'i avladı ve farkı Horozlar, 3-1 öne geçti.

65. dakikada ise turnuvanın en iyi oyuncularından birisi olan Kylian Mbappe, skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

Maçın kapanışını gol perdesini açan Mandzukic yaptı. Kendi kalesine attığı golün ardından bu sefer rakip kaleyi avlayan Mandzukic, skoru 4-2'ye getirdi.