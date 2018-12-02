Dünya şampiyonundan ziyaret

Polonya’da düzenlenen Dünya Fitnes Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Polen Ateş, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal tarafından kabul edildi.

Memduh Erdal'ın, GAÜ Merkez Kampüsü'ndeki makamında gerçekleşen ziyaret sırasında, Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksek Okulu'nda yüksek öğrenimine devam eden Milli Sporcu Polen Ateş; Kazandığı uluslararası en büyük derecede, almış olduğu eğitimin ve okulunun büyük etkisi olduğunu anlattı ve teşekkür etti.

GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal da, bünyelerindeki öğrencilerin bireysel veya takım halinde çeşitli spor ve sahne etkinliklerinde elde ettikleri başarılardan gurur duyduğunu belirterek; "Dünya Birinciliği ile tescil edilmek, bir sporcunun ya da bir dansçının en büyük emelidir. Öğrencimiz Polen, emelini gerçekleştirmiştir. Artık, o bir 'Dünya Şampiyonu'dur. Ne mutlu ki bize; Polen bizim öğrencimizdir. Ülkesi ile birlikte GAÜ'yü de en yüksek onurla temsil etmiştir." diyerek, Dünya Birincisi Polen Ateş ve Ailesi'ni tebrik ettiğini ifade etti.

'WFF Fit-Kid Aerobic Fitnes' kategorisi ve kazandığı birincilik ile ülkesine dönmesinden duyduğu mutluluğu paylaşan Milli Sporcu Ateş ise; “Benim katıldığım kategori; dans kategorisiydi. Yaklaşık yedi yıldır dans ediyorum. Yarışmada; dans hareketlerinin içine, fitnes hareketleri de eklememiz gerekliydi. Kendi hazırladığım koreografilerle derece aldım. Polonya’da ki bu şampiyona, benim yurt dışında katıldığım ilk yarışma. Çok büyük bir heyecan içerisinde, çeşitli ülke ve uluslardan oluşan rakiplerime karşı ülkemi temsil etmek, elde ettiğim şampiyonluk ile ulusal marşımızı o salondaki herkese dinletmek çok gurur vericiydi." şeklinde konuştu.