EAK, KTSYD’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) dış ilişkiler konusunda sıklaştırdığı temaslar çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta örgütlü Kıbrıs Rum Spor Yazarları Derneği (EAK) ile birçok önemli konunun görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda işbirliği, gelişim ve kurumsal ilişkilerin ileriye taşınması adına fikir alış verişinde bulunuldu.

KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya EAK Başkanı Erodotos Miltiadous, yönetim kurulu üyeleri Andreas Pavlides ve Mikaelo Papadakis katıldı.

İki derneğin spor yazarlarının kaynaştırılması ve ortak bir takım projelerle spor adına adım atılması konusunda hemfikir olunurken, çeşitli etkinliklerin gündeme getirilerek şekillendirileceği bir ortak komite kurulması kararı alındı.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, misafir ettikleri EAK başkanı ve yöneticilerine görüşülen konularda yapıcı yaklaşımları nedeni ile teşekkür ederek, KTSYD’nin güçlü ve örgütlü yapısı ile spor alanında söz sahibi konumunu bir kez daha anlattı ve EAK ile netice alıcı görüşmelerde bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

EAK yöneticileri ile KTSYD yönetimi toplantının ardından KTSYD Genel Merkezi’ni inceledi. Toplantı salonu, hizmet odaları, yüzme havuzu ve Eziç Restorant’ın yer aldığı sosyal tesisleri çok beğendiklerini aktaran EAK yetkilileri, KTSYD’yi böylesi tesisler yaratmasından ötürü tebrik ettiler.