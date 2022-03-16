Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 19.hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün (14 Mart 2022 Pazartesi) oynanan 19’uncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 19’uncuı haftasını Gönyeli, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği, Minareliköy ve Vadili Darts Derneği üç puanla kapattı.

Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği karşılaşmasının ertelendiği haftaya lider giren Minareliköy, konuk ettiği LEGEND’i 12-4 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 19’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 10-6

Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Darts Birliği: 11-5

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir: 11-5

Minareliköy-LEGEND: 12-4

Gönyeli Av.At.K- Vadili Darts Derneği: 7-9

Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği(Ertelendi)