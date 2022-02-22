Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (21 Şubat 2022 Pazartesi) oynanan 16’ncı hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 16’ncı haftasını Cihangir, Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy ve Diamond Child üç puanla kapattı.

Gönyeli Spor kulübü ile Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü arasında oynanan maçın beraberlikle sonuçlandığı hafta sonunda Vadili Darts Derneği deplasmanından üç puanla dönen Diamond Child yenilgisiz liderliğini sürdürdü

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 16’ncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Cihangir: 4-12

Gönyeli S.K.- Gönyeli Av.At.K.: 8-8

Gönyeli Darts Birliği-Güzelyurt Darts Birliği: 11-5

LEGEND- Beyarmudu Belediyesi: 10-6

Minareliköy-Coşkuner K.S.ve Spor Derneği: 13-3

Vadili Darts Derneği-Diamond Child: 5-11