Eleme yarışmaları tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Seyfi Alanya Atmalar Kupası için düzenlenen eleme yarışları tamamlandı. Elemelerde başarılı olacak olan isimler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek olan kupada KKTC Atletizm Federasyonu kafilesinde yer alarak yarışacak.

Eleme yarışları 12 Şubat Salı günü Atatürk Stadyumu’nda yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında Atmalar Kupası'na katılmaya hak kazanacak olan atletler 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda yarışacak.

Yapılan yarışlar sonunda oluşan dereceler şöyle: