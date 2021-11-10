Engelliler Spor Federasyonu ile Masa Tenisi Federasyonu arasında protokol imzalandı

Engelliler Spor Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu arasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un katılımıyla protokol imzalandı.

Protokolün amacı, engelli bireylerin masa tenisi yapmasına olanak sağlamak, yurt içinde bölgelerde ligler düzenlemek ve engelli bireylerin yetiştirilmesiyle uluslararası organizasyonlara katılmak…

Masa Tenisi Federasyonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun imza attı.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun imza töreninde yaptığı konuşmada, federasyonlar arasında imzalanacak iş birliği protokolü imza töreninde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

“GERÇEK ENGEL, ZİHİNLERDEDİR, AKILLARDADIR”

Protokolün sporda yeni bir sayfa açması temennisini dile getiren Atun, sporun evrenselliğine dikkat çekerek, “Gerçek engel, zihinlerdedir, akıllardadır, bugün de bunun aşılmasına yönelik önemli bir adıma şahitlik edeceğiz” dedi.

Engelli bir sporcunun ortalama bir insandan daha iyi ve yetenekli olabileceğinin görüldüğünü ve bunun kanıtlandığını dile getiren Bakan Atun, tecrit edilmiş ada üzerinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin farklı spor dallarında, yurt dışı temaslarının son derece önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun Anavatan Türkiye üzerinden yurt dışı engelini aşmış olmasının önemli olduğunu söyleyen Atun, aynı şekilde Engelliler Spor Federasyonu’nun da yurt dışı temaslarda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Yurt dışında spor ortamında bulunmanın kazandıracağı yeni tecrübe ve vizyona işaret eden Atun, engelli bireylerin masa tenisini lisans altında yapmasının sağlanabileceği öngörüsünü dile getirdi.

UBP-DP Koalisyon hükümetinde Spor Dairesi’nin bakanlığına bağlı olduğunu ifade eden Atun, bir dönem mensubu olduğu spor camiasına hizmet edecek olmaktan kıvanç duyduğunu söyledi.

Hükümetin görev süresinin kısa olmasına rağmen önemli olanın çalışmaların başlatılıp, “devlette devamlılık esastır” prensibiyle kendilerinden sonrasına bu çalışmaların taşınması olduğunu vurgulayan Bakan Atun, görev sürelerinde bu anlayışla hareket edeceklerini söyledi.

Atun, iş birliği protokolüne katkı koyanları tebrik ederek, hayırlı olmasını diledi.

AKDENİZ

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de konuşmasında ilk olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 83. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andı.

Alternatif bir branş olarak engelli bireylerin bu alana dahil olmasından dolayı teşekkürlerini sunan Akdeniz, 1996’da kurulan Engelliler Spor Federasyonu’nun sadece tekerlekli sandalye basketbol branşında sürekli faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Ana hedeflerinin tekerlekli sandalye basketbolunun yanında alternatif branşların, daha çok bireysel sporların da oluşturulmasını sağlamak olduğunu dile getiren Ahmet Akdeniz, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı ile çalışma yaparak, federasyon binasını engelli bireyler için erişilebilir duruma getirdiklerini söyledi.

Akdeniz, engelli bireylerin uluslararası platformlarda da yarışmasını sağlayacaklarını kaydetti.

BEKİROĞULLARI

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ise, kendisini gururlandıran ve mutlu eden bir olaya tanıklık ettiklerini belirterek, engelli bireylerin masa tenisi camiasıyla birlikte hareket etmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

Engelli bireylerin masa tenisi branşında aktif olmalarını sağlayacaklarını dile getiren Bekiroğulları, önlerinde uzun bir süreç bulunduğunu belirtti. Engelli bireyler için bir lig yapmayı planladıklarını ifade eden Bekiroğulları, en önemli hedeflerinden bir tanesinin de paralimpik dalda uluslararası organizasyonlara engelli bireyleri entegre etmek olduğunu kaydetti.

Basın mensuplarının soruları üzerine Bekiroğulları, teknik heyetin engelli bireylere katkı koymaya hazır olduğunu, malzeme konusunda da ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi. Sporcu sayısının artmasıyla müsabakalara başlanacağını dile getiren Bekiroğulları, bunun devamlılığını sağlayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı. Toplu fotoğraf çekiminin sonrasında Bakan Atun ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit arasında sembolik maç da yapıldı.