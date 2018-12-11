Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın ve Gençlik Kolları, engelliler yararına karting turnuvası düzenliyor.



YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Kadın ve Gençlik Kolları, İrfan Nadir 18 yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için Tuzla’da karting turnuvası gerçekleştirecek.



Pazar günü saat 10.30 da Tuzla’da Power Max Go Karting tesislerinde düzenlenecek turnuvada dereceye girenlere para ödülü ve hediye çeki verilecek.



Turnuvaya giriş ücreti 50 TL olacak ve tüm gelir down sendromlular ve engelliler yararına kullanılacak.