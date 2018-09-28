ENVER KAYA 7. KEZ BAŞKAN

Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda tek aday olan Enver Kaya kulüplerin oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu önceki akşam Federasyon Lokalinde yapıldı. Divan Başkanlığını Metin Özeren’in yaptığı Genel Kurula üye kulüplerin tümü katılımı gösterdi. Genel kurulda faaliyet ve mali raporun oy birliği ile onaylanmasının ardından başkanlık seçimine geçildi. Tek aday olan Enver Kaya kulüplerin oy birliği ile 7.kez Voleybol Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi. Bir kez daha bu göreve seçilen Enver Kaya üye kulüplere göstermiş oldukları güven ve voleybola yapmış oldukları katkı ve destekten dolayı teşekkür etti. Kaya, voleybol ailesinin büyük bir camia olduğunu ve önümüzdeki dönemde federasyon olarak bugüne kadar yapmış olduklarının daha fazlasını yapmak için çalışacaklarını ifade etti.

Hazırlık Turnuvaları Tarih ve Eşleşmeleri Belli Oldu

Voleybol da 2018-2019 Sezonu hazırlık turnuvaları ile başlıyor. Sezonun ilk organizasyonu 9-10 Ekim tarihlerinde KTSYD Kadınlar Turnuvası olacak. Sezonun ikinci hazırlık turnuvası kadınlar ve erkekler kategorilerinde 17-18-19 Ekim tarihlerinde bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Levent Soykut Anı Turnuvası olacak. Büyüklerdeki son hazırlık turnuvası 23-24 Ekim tarihlerinde erkekler kategorisinde Metin Gardiyanoğlu anısına düzenlenecek. Ekim ayı içerisinde ayrıca Vakıflar Spor Kulübü’nün merhum sporcu, antrenör ve yöneticileri için yıldız kızlar kategorisinde “Vakıflar Spor Kulübü Anıyor” adı altında bir turnuva düzenlenecek.

KTSYD KADINLAR TURNUVASI

9 Ekim 2018, Salı

18.30 YEBVK-YDÜ

20.00 Vakıflar DAÜ

10 Ekim 2018, Çarşamba

18.30 3’üncülük Maçı

20.00 Final Maçı

Müsabakalar Atatürk Spor Salonun da oynanacak.

BRT