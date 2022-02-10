300′ ün üzerinde Sporcunun katıldığı 4’üncü Balıkesir Cimnastik Turnuvasında, Erbulut Cimnastik Kulübü başarılı sonuçlara imza attı…

Minik B Erkeklerde Takım Şampiyonu olan Erbulut Cimnastik Kulübü’nde Bireysel yarışlarda Enes Bulut 2’inci, Berk Mevlüt 4’üncü, Sarp Menteşoğlu ise 6’ıncı olurken, Minik B Kızlarda Takım 3’üncü oldu…

Minik A Erkekler bireysel kategoride Muhammed Yusuf Taşköprü 6’ıncılık elde etti…Minik A Kızlar Bireysel kategoride 84 Sporcu ile mücadele eden Erbulut Cimnastik Kulübü’nde Türkan Kılıç 2’inciliği alırken Küçük Kızlar Takımı da 3’üncülüğü yakaladı…Bireysel yarışlarda ise Elif Doğan 6’ıncılıkla yetindi…

Küçük Erkeklerde Takım Şampiyonluğuna ulaşan Erbulut Cimnastik Kulübünde Bireysel kategoride Kaan Öztürk Türkiye Şampiyonu, Mehmet Karsu 2’inci, Eren Alış da 4’üncülüğe ulaştı…Yıldız Erkekler Bireysel kategoride ise Poyraz Kartopu Türkiye Şampiyonluğunu aldı…

Kulüpten yapılan açıklamada; Yüzümüzün akıyla Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz…

Kısa sürede 30 un üzerinde performans sporcusuna ulaşmak ise yaptığımız işi ne kadar doğru ve bilimsel yaptığımızın kanıtıdır…Durmak yok daha önümüzde çok büyük hedefler var’’ ifadelerine yer verildi..

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 10:01