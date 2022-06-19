Erbulut Cimnastik Kulübünden takım halinde 4, kürsü ferdi sıralamada ise 9 madalya

Erbulut Cimnastik Kulübü 2019 da 60 sporcuyla start verdiği çalışmalarına bugün 260 sporcuyla devam ediyor.

Kulüpte hobi amacıyla gelen veya alt yapı sporcularının dışında 50 nin üzerinde performans sporcusu yer alıyor.

Erbulut Cimnastik Kulübü, Tekirdağ’da İsmet İnönü Spor Salonunda düzenlenen ve 300 ün üzerinde sporcunun yer aldığı organizasyona 5 Farklı kategoride 31 sporcuyla katıldı.

Yarışmalarda Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları takım halinde 4, kürsü ferdi sıralamada ise 9 madalya kazandı.

KKTC den bu turnuvaya katılan tek kulüp olarak ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını kaydeden kulüp yetkilileri, sporcuların bu seviyeye gelebilmesinde büyük çaba gösteren antrenörlere, velilere, sponsörler ve destek veren herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022, 16:17