Erdem Orel anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve Erdem Orel anısına gerçekleştirilen Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Hyong-Pumse-Kata Şampiyonası (Cuma) önceki akşam yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan 60 dereceyi geçen sıcağa rağmen yarışmalar başarılı bir şekilde tamamlandı.

Lisanslı Ferdi sporcuların ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile Kulüp temsilcileri birlikte verdiler.

Taekwondo Ligi’ne devam edildi

Öte yandan 10 Takımlı Taekwondo Liginin üçüncü hafta müsabakaları da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer Gökbilen, Federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları Master Öykü Ergin, federasyon kokartlı hakemleri Cansu Keskin, Ana Tüysüz, ile Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönetti.