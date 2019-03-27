Erhürman'dan başarılı voleybolcuya destek

Başbakan Tufan Erhürman, önümüzdeki hafta Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımıyla İtalya ve Avusturya’da müsabakalara katılacak olan Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi’yi kabul edip, görüştü. Başbakan Erhürman kabulde gençlerin isteyonce ve çalışınca hedeflerine ulaşmalarının önündeki engelleri aşabileceklerine olan inancını ifade ederek Milli voleybolcu Merve Çelebi'ye başarılar diledi.

Kabulde, Merve Çelebi, Başbakan Erhürman’a Türkiye Kar Milli Takımıyla Avrupa 3’üncüsü geldikleri turnuvada giydiği formasını hediye etti.