Ersun Yanal geliyor

fenerbahçe'de Ersun Yanal ile resmi anlaşma bugün ya da yarın yapılacak ve sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Ersun Yanal olacağı da resmen açıklanacak. Yanal ile masada bir problem yaşamayacaklarını düşünen sarı lacivertliler en kötü Erzurum maçında Yanal’ın takımın başında olmasını bekliyor.
Sarı lacivertliler devre arası için takıma 1’den fazla takviye yapmayı planlıyorlar. Dün başkan Ali Koç, Comolli ile bir toplantı yaparak transferler için onay verdi.
Comolli, Slimani’yi devre arasında göndererek başka bir forvet alabilir. Ayrıca orta alana ve kanatlara da bir takviye yapılması söz konusu.