Erteleme maçları oynanacak

Nicosia Motors Tenis Liginde geçtiğimiz haftalardaki olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenen lig maçları, bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü Lefkoşa ve Gazimağusa da oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak.

Ligde 5. haftada olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenen Lefkoşa Şehir Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneği karşılaşması 25 Ocak Cumartesi günü saat 13:30 da Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında , 2. hafta da yine olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenen Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşması ise 26 Ocak Pazar günü saat 10:00 da Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında oynanacak.