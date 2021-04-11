Erzurumspor - Beşiktaş maçında 6 gol

Türkiye Süper Lig'in 34. haftasında lider Beşiktaş, Erzurumspor'u deplasmanda gollü geçen maçta 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada 3 puanı hanesine yazdıran Kartal, sarı kırmızılılar olan puan farkını 8'e çıkardı. Siyah beyazlıların gollerini Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre atarken; ev sahibi ekibin golleri Leo ve Emrah Başsan'dan geldi. Ghezzal bir asist ve şık golüyle siyah beyazlıların galibiyetinde önemli rol oynadı.