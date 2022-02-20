Eşref Bitlis anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Eşref Bitlis Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu-Muaythai) Zor Haraketler Şampiyonası dün yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
BAYANLAR ZOR HAREKETLER KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1.Ana Tüysüz
3.Kategori: 1.İrina Dergaus
4.Kategori: 1.Zeynep Keskin
5.Kategori: 1.Yağmur Sel
6.Kategori: 1.Nisa Gukaeva
7.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit
8.Kategori: 1.Spallane Gankama
9.Kategori: 1.Sinam Naz Süvari
10.Kategori: 1.Defne Okçu
11.Kategori: 1.Berinay Babacan
ERKEKLER ZOR HANEKETLER KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk
2.Kategori: 1.Kerim Karpuz
3.Kategori: 1.İgor Dergaus
4.Kategori: 1.Özkay Ramiz
5.Kategori: 1.Maxim Sopyluk
6.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş
7.Kategori: 1.Sam Norozi
8.Kategori: 1.Ege Salih Babacan