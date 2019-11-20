EURO 2020'ye direkt katılan 20 ülke belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin sona ermesiyle, 12 Haziran-12 Temmuz'da düzenlenecek organizasyona katılacak 24 milli takımdan 20'si belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda Fransa'yla birlikte EURO 2020 vizesi alan ülke oldu.

A Grubu'nda İngiltere-Çekya, B Grubu'nda Ukrayna-Portekiz, C Grubu'nda Almanya-Hollanda, D Grubu'nda İsviçre-Danimarka, E Grubu'nda Hırvatistan-Galler, F Grubu'nda İspanya-İsveç, G Grubu'nda Polonya-Avusturya, I Grubu'nda Belçika-Rusya, J Grubu'nda ise İtalya-Finlandiya gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı elde etti.

A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020 finalleri kura çekimi 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

EURO 2020'ye katılacak son 4 takım ise Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.