Euroleague hakemi Çelik, ülkemizde düdük çaldı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı departmanlarla yürüttüğü sağlıklı işbirliği sonuç vermeye devam ediyor. Bu kapsamda TBF’ye bağlı MHK’nin gözde hakemlerinden olan ve 2020 yılından beridir Euroleague’de düdük çalan A klasman hakem Hüseyin Çelik, final serisi ikinci maçında görev aldı.

Avrupa’nın dev kulüplerinin kıyasıya maçlarında düdük çalan ve bu alanda en genç hakemlerden birisi olan Çelik, önceki akşam oynanan final serisi 2’inci maçında GAÜ ile Koopspor mücadelesinde görev aldı.



Hatırlanacağı üzere bu sezon klasmanda Eurocup finalini yöneten A klasman hakem Kerem Baki de ülkemizde maç yöneterek deneyimlerini de genç hakemlerimize aktarmıştı.Yine TBF’nin birçok kritik maçta görevler verdiği A klasman hakem Murat Ciner, başta lig ve 3X3 organizasyonları olmak üzere birçok mücadelede görev almıştı.