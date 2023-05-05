Federasyon adına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından oeganize edilen 46.Kuruluş Yıldönümü Hyong/Pumse Şampiyonası yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Anna Tüysüz ,Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Dua Rezwan Zaman 2. Utku Kavin Yeleğen 3. Emine Şahin
2.Kategori: 1. Miray Mafraoğlu 2. Tuvana Yeleğen 3. Defne Okçu
3.Kategori: 1. Derin Karaca 2. Bade Alım Erdal 3. Zeynep Vera Eyice
4.Katagori: 1. Elif Baştaş 2. Melis Mina Kızıltaş 3. Hamide Kurtul
5.Kategori: 1. Nursima Kara 2. Şevin Berfin Güngör 3. Eda Kayalar
7.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Aslı İpek Kara 3. Kura Bah
, 8.Kategori: 1. Sevcan Gül 2. Hira Kürekçi 3. Aneila Belen
9.Katagori: 1. Sedef Ölmez 2. Büşra Bakıcı 3. Zeliha Arpacıoğlu
10.Katagori: 1. Havin Yılmaz 2. Süheyla Bölükbaşı
ERKEKLER HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Yıldırım Alaz Erdal 2. Doğu Göktürk Yeleğen
2.Kategori: 1. Cem Akel 2. Maxim Sopylyuk
3.Kategori: 1. Mohammad Hosseine 2. Ali Arpacıoğlu 3. Batıkan Aykaç
4.Kategori: 1. Tibet Ulukut 2. Lukas Zorba