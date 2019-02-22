Federasyon Kupasının sahibi YDÜ

2018-19 Basketbol Federasyon Kupası Final maçında YDÜ, tarihinde ilk kez final oynayan GAÜ’yü 79-48 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Maçtan sonra Turnuvanın MVP’si YDÜ’den Ahmet Dağer seçildi ve ödülünü Basketbol Federasyonu Başkan’ı Ahmet Sütçü’den aldı.

Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Çetin Yardım, Tugay Yazgan, Deniz, Orhunöz

GAÜ: Can, Mehmet, Gökay, Çağakan(3), Attila(2), Mustafa, Tufan, Uraz(9), Bert, Halit(10), Emre(7), Tüzmen(17)

YDÜ: Halil(13), İhsan(2), Macura(5), Sercem(6), Berkem(6), Ahmet(9), Ferit(5), Günay(3), Palmer(13), Baran(7), Doğukan(6), Alp(4)

Periyotlar: 1.(4-18), 2.(13-21), 3.(25-26), 4.(6-14)