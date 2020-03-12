Federasyon maçların iptalini duyurdu

KTFF, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart 2020 tarihine kadar iptal edildiğini bildirdi.

Açıklama şöyle;

Bakanlar Kurulu’nun az önce bildirdiği ve almış olduğu karar doğrultusunda ülkemizde de görülen Koronavirüs (COVID-19) önllemleri kapsamında tüm spor müsabakaları 22 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Futbol karşılaşmaları ile ilgili olarak söz konusu iptal tarihi sonrasındaki maç programları ilerleyen haftalarda açıklanacaktır. Bu süre zarfında kulüplerin hazırlık maçı dahil hiçbir spor müsabakası yapamayacağını bildiririz. Öte yandan Futbol Federasyonu da 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar kapalı olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 14:06