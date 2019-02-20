Federasyonların bütçeleri açıklandı

Spor Dairesi, Spor Federasyonlarına 2019 yılı içerisinde yapacağı katkıları belirledi.
Daire 2019 yılı içerisinde 30 Federasyona toplam 3 milyon 180 bin TL’lik katkı yapacak. Yapılan değerlendirmeler sonunda 260 bin liralık meblağ ile en fazla katkıyı Basketbol ve Hentbol Federasyonları aldı. Avcılık Federasyonu ile Eskrim Federasyonları ise 30 bin liralık meblağ ile en az katkı alan iki federasyon oldu. Yapılan değerlendirmelerde geçtiğimiz yıl 220 bin liralık katkı alan Atletizm Federasyonu’nun katkısının bu yıl 100 bin liraya düşürülmesi gözlerden kaçmadı. Voleybol Federasyonu’na geçtiğimiz yıl yapılan 100 bin liralık katkı ise % 150 artırılarak 250 bin liraya çıkarıldı
|FEDERASYON ADI:
|2019
|Atletizm Fed.
|100,000
|Atıcılık Fed.
|70,000
|Avcılık Fed.
|30,000
|Basketbol Fed.
|260,000
|Badminton Fed.
|30,000
|Boks Fed.
|40,000
|Bilardo Fed.
|120,000
|Binicilik Fed.
|70,000
|Bisiklet Federasyonu
|100,000
|Cimnastik Fed.
|120,000
|K. K.Darts Fed.
|100,000
|Eskirim Fed.
|30,000
|Engelliler Spor Fed.
|70,000
|Futbol Fed.
|Futboltenis Fed.
|40,000
|Güreş Fed
|80,000
|Golf Fed.
|60,000
|Judo, Hapkido ve Kickboks Fed.
|70,000
|Halter ve Vücut Geliştirme Fed.
|120,000
|Hava Sporları Fed.
|—
|Herkes İçin Sp. Fed.
|40,000
|Hentbol Fed.
|260,000
|Masa Tenisi Fed.
|120,000
|Milli Olim Kom.
|———
|Okçuluk Fed.
|100,000
|Satranç Fed.
|80,000
|Su Sporları Fed.
|250,000
|Tenis Fed.
|100,000
|Taekwondo-Karete-Aikido-Kurash-Wushu Muaythai Fed.
|100,000
|Voleybol Fed.
|250,000
|Üniversite Sporları Fed.
|140,000
|Yelken-Motor-Kürek Fed.
|80,000
|K.T. Triatlon Fed.
|100,000
|Futbol kulüpleri
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