Federasyonların bütçeleri açıklandı

Spor Dairesi, Spor Federasyonlarına 2019 yılı içerisinde yapacağı katkıları belirledi.

Daire 2019 yılı içerisinde 30 Federasyona toplam 3 milyon 180 bin TL’lik katkı yapacak. Yapılan değerlendirmeler sonunda 260 bin liralık meblağ ile en fazla katkıyı Basketbol ve Hentbol Federasyonları aldı. Avcılık Federasyonu ile Eskrim Federasyonları ise 30 bin liralık meblağ ile en az katkı alan iki federasyon oldu. Yapılan değerlendirmelerde geçtiğimiz yıl 220 bin liralık katkı alan Atletizm Federasyonu’nun katkısının bu yıl 100 bin liraya düşürülmesi gözlerden kaçmadı. Voleybol Federasyonu’na geçtiğimiz yıl yapılan 100 bin liralık katkı ise % 150 artırılarak 250 bin liraya çıkarıldı

FEDERASYON ADI: 2019 Atletizm Fed. 100,000 Atıcılık Fed. 70,000 Avcılık Fed. 30,000 Basketbol Fed. 260,000 Badminton Fed. 30,000 Boks Fed. 40,000 Bilardo Fed. 120,000 Binicilik Fed. 70,000 Bisiklet Federasyonu 100,000 Cimnastik Fed. 120,000 K. K.Darts Fed. 100,000 Eskirim Fed. 30,000 Engelliler Spor Fed. 70,000 Futbol Fed. Futboltenis Fed. 40,000 Güreş Fed 80,000 Golf Fed. 60,000 Judo, Hapkido ve Kickboks Fed. 70,000 Halter ve Vücut Geliştirme Fed. 120,000 Hava Sporları Fed. — Herkes İçin Sp. Fed. 40,000 Hentbol Fed. 260,000 Masa Tenisi Fed. 120,000 Milli Olim Kom. ——— Okçuluk Fed. 100,000 Satranç Fed. 80,000 Su Sporları Fed. 250,000 Tenis Fed. 100,000 Taekwondo-Karete-Aikido-Kurash-Wushu Muaythai Fed. 100,000 Voleybol Fed. 250,000 Üniversite Sporları Fed. 140,000 Yelken-Motor-Kürek Fed. 80,000 K.T. Triatlon Fed. 100,000 Futbol kulüpleri

.